Spaanse bank BBVA doet vijandig bod op rivaal Sabadell

De Spaanse bank BBVA heeft een vijandig overnamebod gedaan op zijn kleinere rivaal Banco de Sabadell. Met het bod richt de op een na grootste bank van Spanje zich nu direct tot de aandeelhouders van zijn concurrent en wordt het bestuur van het bankbedrijf gepasseerd. De stap volgt op de afwijzing van het bod van BBVA van 11,5 miljard euro door het bestuur van Sabadell eerder deze week. Het is het eerste vijandige bod in de Spaanse banksector sinds eind jaren tachtig.

De stap geeft aan hoe de betrekkingen tussen de twee Spaanse kredietverstrekkers verder zijn verslechterd sinds het naar buiten komen van berichten over een mogelijke overnamedeal vorige week. Sabadell wees het eerdere overnamevoorstel af, omdat het bod te laag zou zijn. Volgens Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, zoals BBVA voluit heet, is er echter geen ruimte voor een hoger bod. Het vijandige bod is dan ook onveranderd gebleven ten opzichte van het eerdere voorstel.

Het is de tweede keer dat BBVA zijn rivaal Sabadell probeert over te nemen. Eind 2020 voerden de twee banken kortstondige onderhandelingen over een mogelijke samenvoeging. Toen konden ze het ook niet eens worden over de prijs.

Het bod van BBVA is volledig in aandelen. De bank biedt daarbij één nieuw BBVA-aandeel voor elke 4,83 Sabadell-aandelen. Het bod biedt een overnamepremie van ongeveer 18 procent ten opzichte van de slotkoers van Sabadell op woensdag.

Door de samenvoeging zou een nieuwe Spaanse grootbank ontstaan met een gezamenlijke balans van ruim 1 biljoen euro. De gecombineerde marktwaarde van BBVA en Sabadell zou ongeveer 70 miljard euro bedragen. Dat is ongeveer gelijk aan de beurswaarde van Banco Santander, de grootste kredietverstrekker van Spanje.