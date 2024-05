British Airways-moeder kent weinig verstoringen en verhoogt winst

De eigenaar van onder meer luchtvaartmaatschappijen British Airways en Vueling heeft niet zoveel last van de onrust in het Midden-Oosten als zijn concurrenten Air France-KLM en Lufthansa. Mede daardoor boekte het in Londen gevestigde IAG, dat ook eigenaar is van het Spaanse Iberia, afgelopen kwartaal betere resultaten. IAG voerde meer en tevens beter gevulde vluchten uit in Europa en richting Noord-Amerika, zijn belangrijkste markten. Daardoor groeide de operationele winst van 9 miljoen naar 68 miljoen euro.

Air France-KLM maakte vorige maand onder meer door verschillende verstoringen een verlies van bijna een half miljard euro bekend. De verstoringen hadden onder meer te maken met beperkingen op Aziatische vluchten doordat ook het luchtruim boven Rusland nog vermeden wordt. IAG zegt minder aan het continent blootgesteld te zijn. Lufthansa boekte nog meer verlies dan Air France-KLM door onder meer de gevolgen van grootschalige stakingen.

IAG is positiever en heeft ruim 80 procent van zijn plekken tot eind juni en 40 procent voor het volgende kwartaal vergeven. “De grote vraag naar reizen is een aanhoudende trend”, zegt topman Luis Gallego.