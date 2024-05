Flinke daling consumentenvertrouwen in VS

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is deze maand flink gedaald door zorgen bij huishoudens over een hogere inflatie. Dat meldt de Universiteit van Michigan in een voorlopige schatting.

De vertrouwensindex zakte naar een stand van 67,4, van 77,2 in april. Dat is het laagste niveau in zes maanden. Het cijfer viel bovendien veel lager uit dan economen hadden verwacht. Volgens de onderzoekers verwachten consumenten dat de inflatie het komende jaar hoger uitvalt dan eerder was gedacht. Een hoge inflatie ondermijnt de koopkracht van huishoudens.

Ook kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve bij een hoge inflatie langer wachten met het verlagen van de rente. Die rentezorgen spelen ook een rol bij de daling van het vertrouwen, net als onzekerheid over de banenmarkt in de Verenigde Staten. Die zorgen spelen over een breed front in de Amerikaanse samenleving, aldus de onderzoekers van de universiteit.