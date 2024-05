Chipbedrijf Besi verder omhoog op Damrak, AEX scherpt record aan

Chipbedrijf Besi was vrijdag opnieuw een stijger op de aandelenbeurs in Amsterdam, na de flinke plus een dag eerder. De AEX-index scherpte daarnaast zijn recordstand verder aan. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 brak eerder deze week al voor het eerst door de grens van 900 punten.

Besi won 1,8 procent. Het aandeel van het chipbedrijf uit Duiven klom donderdag al 3,6 procent na bekendmaking van een nieuwe order. Branchegenoten ASML en ASMI tekenden winsten tot 2 procent op, geholpen door sterke omzetcijfers van de grote Taiwanese chipproducent TSMC.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 910,59 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 937,23 punten. Op de aandelenmarkten in Frankfurt en Parijs werden winsten tot 0,5 procent geboekt. De FTSE in Londen steeg 0,6 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in het eerste kwartaal. Het Verenigd Koninkrijk wist daarmee uit een recessie te komen.

Uitzender Randstad was koploper in de AEX met een winst van 2,6 procent. Muziekconcern Universal Music Group (UMG) sloot de rij met een min van 3 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer ging 0,8 procent omlaag. Wolters Kluwer noteerde ex dividend. Dat betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

In de MidKap werd Eurocommercial Properties 1,2 procent hoger gezet, na publicatie van cijfers. De winkelvastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten stijgen in het afgelopen kwartaal. Ook het resultaat nam licht toe. Fitnessketen Basic-Fit nam de leiding bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 1,9 procent. Laadpalenbedrijf Alfen was hekkensluiter met een daling van 2,6 procent.

In Londen kwam IAG, het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus, met kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht. Ook is IAG positief over de zomerperiode. Het aandeel verloor desondanks 0,9 procent.

De euro was 1,0771 dollar waard, tegen 1,0742 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 78,85 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 83,41 dollar.