GameStop knalt omhoog op Wall Street na terugkeer ‘Roaring Kitty’

De Amerikaanse computerspellenverkoper GameStop is op de aandelenbeurzen van New York 74,4 procent meer waard geworden. Beleggers reageerden op een bericht op socialmediaplatform X van financieel analist Keith Gill, die voor het eerst sinds 2021 van zich liet horen. Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty” was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogenoemde Reddit-rally.

Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar destijds op Reddit massaal aan geld te steken in onder meer GameStop om beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling dwars te zitten. Het bericht van Gill op X toonde een man die voorover leunde met wat leek op een gamecontroller in zijn handen. Sommige beleggers interpreteerden dat als een teken dat Gill weer in actie komt.

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. Beleggers wachten vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Voor de Amerikaanse Federal Reserve is de inflatie belangrijk voor het rentebeleid en beleggers hopen dat de rente snel omlaag kan als de inflatie meevalt. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 39.431,51 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie tot 5221,42 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 16.388,24 punten.

Apple steeg 1,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het techconcern honderden winkelmedewerkers heeft ingevlogen om hen over de mogelijkheden van de Vision Pro-bril te vertellen. Volgens ingewijden die Bloomberg sprak, bereidt Apple zich zo voor om de mixed-realitybril ook buiten de Verenigde Staten te gaan verkopen. Met de bril kunnen computerbeelden over de realiteit heen worden gelegd door middel van camera’s die de wereld om je heen tonen. In de VS hangt daar een prijskaartje van 3499 dollar aan, omgerekend ruim 3200 euro.

Booking.com verloor 1,6 procent. Het boekingsplatform voor bijvoorbeeld hotels krijgt strengere regels opgelegd door de Europese Unie. Die golden al voor andere grote internetbedrijven als Google, Apple en Amazon. Volgens de Europese Commissie heeft Booking.com net zo’n poortwachtersrol als deze internetreuzen, waardoor het platform erg machtig is. De regels schrijven bijvoorbeeld voor dat ‘poortwachters’ rivalen ook de ruimte moeten geven op hun platforms.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0790 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 79,20 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder en kostte 83,46 dollar per vat.