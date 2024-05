Nederlandse AI-supercomputer in wereldtop

Een supercomputer in Amsterdam die wordt gebruikt voor kunstmatige intelligentie is een van de krachtigste systemen ter wereld. ISEG, ontwikkeld door het Israëlische bedrijf Nebius, staat op de negentiende plaats van de maandag gepubliceerde wereldranglijst.

ISEG voert 46,5 miljoen miljard berekeningen per seconde uit. In ideale omstandigheden zou hij zelfs een snelheid van bijna 87 miljoen miljard berekeningen per seconde kunnen halen.

De krachtigste computer ter wereld staat in de Verenigde Staten. De Frontier van het nationaal laboratorium Oak Ridge heeft een snelheid van 1,206 exaflops. Dat betekent dat hij gemiddeld 1,2 kwintiljoen (miljard maal miljard) berekeningen per seconde kan uitvoeren. Een computersysteem van een ander Amerikaans wetenschappelijk instituut staat op de tweede plaats met iets meer dan een miljard maal een miljard berekeningen per seconde. Een computersysteem dat Microsofts clouddienst Azure laat draaien, staat op de derde plaats.

Onder de vijfhonderd krachtigste supercomputers van de wereld zijn meer Nederlandse apparaten. Het West-Europese datacenter van Microsoft staat op plek 66. De nationale supercomputer Snellius, een gezamenlijk project van de universiteiten, is 165e.

De lijst met vijfhonderd snelste supercomputers verschijnt twee keer per jaar, voor het eerst in 1993. Het overzicht wordt samengesteld door een internationale groep computerwetenschappers.