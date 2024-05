OpenAI presenteert update voor snellere en betere ChatGPT

OpenAI heeft maandag een verbeterde versie van ChatGPT gepresenteerd. De update van de populaire chatbot voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) wordt de komende weken uitgerold waarna ChatGPT en andere producten van OpenAI niet alleen tekst, maar ook spraak en beeld beter en sneller kunnen begrijpen.

Zo kunnen gebruikers binnenkort een mondelinge vraag stellen, waarna het model volgens OpenAI binnen milliseconden reageert met een antwoord. Daarmee wordt het mogelijk om gesprekken met ChatGPT vloeiender te laten verlopen. “Het voelt als AI uit de films”, schreef topman Sam Altman in een bericht op de OpenAI-website. “Praten met een computer heeft nooit echt natuurlijk gevoeld voor mij; nu wel.” Het was al mogelijk om te praten met ChatGPT, maar daarbij was er een vertraging.

Het AI-model met de naam GPT-4o, de opvolger van GPT-4, werd gepresenteerd tijdens een livestream. Tijdens een demonstratie wist ChatGPT iemands omgeving te omschrijven. “Hmm van wat ik kan zien lijkt het erop dat je in een soort opname- of productieopstelling staat met lichten, statieven. Misschien ben je je aan het klaarmaken om een video op te nemen of een aankondiging te doen?” vroeg de chatbot met een vrouwelijke stem zich hardop af.