Tesla kritisch over protesten tegen uitbreiding Duitse fabriek

Tesla is kritisch over de protesten van milieuactivisten van afgelopen week, bij de Tesla-fabriek bij Berlijn. Zij demonstreerden daar tegen de uitbreiding van de fabriek, maar volgens Tesla beschikten zij over de verkeerde informatie. De fabrikant van elektrische auto’s vindt het “betreurenswaardig dat de situatie ter plaatse de afgelopen dagen is gedomineerd door activisten, van wie sommigen bereid zijn geweld te gebruiken”.

Het fabrieksterrein van Tesla in Grünheide is 300 hectare groot, maar het door Elon Musk geleide bedrijf wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte is onder meer nodig voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers. De demonstranten, die van woensdag tot en met zondag actievoerden, vinden dat Tesla te weinig rekening houdt met de gevolgen. Zo verdwijnt er een stuk bos en vrezen zij voor waterverontreiniging.

Tesla verwerpt die beschuldigingen. Volgens de fabrikant heeft de afgelopen weken juist een inhoudelijk debat plaatsgevonden over grondwaterbescherming en hoe om te gaan met te kappen bomen. Dat toont aan dat Tesla de zorgen van de bevolking serieus neemt, stelt het bedrijf. Maar daar luisterden de activisten volgens Tesla niet naar.

Bij de demonstraties van afgelopen week kwam het regelmatig tot aanvaringen tussen demonstranten en de politie. Vooral vrijdag was de sfeer erg gespannen, omdat actievoerders toen het gebouw van Tesla wilden binnendringen. Dat kon de politie voorkomen. Zestien personen werden opgepakt. Begin maart werd nog een hoogspanningsmast in brand gestoken bij de fabriek.