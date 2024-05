Vakantiegeld 1 op 10 Nederlanders gaat naar vaste lasten

Een op de tien Nederlanders gebruikt het vakantiegeld niet om op vakantie te gaan, maar om vaste lasten te betalen. Vooral jongeren gebruiken hun vakantiegeld om kosten te betalen, meldt prijsvergelijker Pricewise. Van deze groep lost 14 procent er achterstanden of schulden mee af, net als 14,3 procent van de 40- tot 49-jarigen.

Over twee weken krijgen miljoenen Nederlanders vakantiegeld uitgekeerd. Het fenomeen vakantiegeld werd een halve eeuw geleden geïntroduceerd als prikkel om werknemers aan te sporen om op vakantie te gaan, met het idee dat ze daardoor langer fit en gemotiveerd blijven.

Uit het onderzoek van Pricewise blijkt verder dat het voor 10 procent van de Nederlanders te duur is om op vakantie te gaan dit jaar. Voor huishoudens met kinderen tot twaalf jaar ligt dat percentage op bijna 17 procent. Een op de vijf Nederlanders geeft aan dit jaar minder lang op vakantie te gaan omdat alles duurder is geworden. Twaalf procent van de Nederlanders geeft aan sowieso nooit op vakantie te gaan.

Ondanks dat de energieprijzen en inflatie zijn gedaald, blijft het voor veel mensen helaas nog steeds lastig om rond te komen, stelt directeur Hans de Kok van Pricewise. Ze moeten daardoor hun vakantiegeld wel voor vaste lasten moeten gebruiken. Wel zullen mensen die net onder modaal verdienen dit jaar netto iets meer vakantiegeld krijgen, doordat de inhouding van de loonbelasting is veranderd. Mensen met een modaal inkomen of hoger ontvangen een bedrag dat lager of gelijk is aan afgelopen jaar.