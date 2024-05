Verzuim onder conducteurs door ongeval komt ‘vaak voor’, ziet CBS

Het aantal conducteurs dat door een ongeval, waaronder geweld, met verzuim gaat, komt “naar verhouding vaak voor”. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO. “Geweld tegen conducteurs kan zeker een oorzaak zijn, maar de groep in de enquête is te klein om te concluderen dat het ook steeds vaker voorkomt”, zegt CBS-onderzoeker Luuk Hovius.

Afgelopen maand was er veel te doen om geweld tegen conducteurs en ander ov-personeel nadat een NS-conducteur werd mishandeld in een trein tussen Delft en Den Haag. De NS legde na het incident samen met andere vervoerders het trein- en busverkeer drie minuten stil om aandacht te vragen voor agressie in het ov. Hoewel de CBS-cijfers geen trend laten zien die wijst op een toename van het verzuim door geweldsincidenten onder conducteurs, ziet de NS wel een duidelijke stijging van het aantal incidenten. De vervoerder registreerde afgelopen jaar 1042 geweldsincidenten, 8 procent meer dan in 2022.

Hoewel 5,5 procent van de conducteurs verzuimt door een ongeval, is het niet de beroepsgroep met de meeste verzuimgevallen. Vooral politiepersoneel en brandweerlieden vielen tussen 2021 en 2023 gemiddeld vaak uit als gevolg van een ongeval op werk, volgens het CBS gaat het om 6,3 procent van de totale beroepsgroep.

Psychische belasting is met 17 procent daarbij de meest gegeven reden voor verzuim onder de ruim 65.000 werknemers die de enquête invulden. Dat is het hoogste sinds het begin van de meting van verzuimoorzaken in 2017. Daarnaast komen snijwonden (14 procent) en uitglijd-incidenten (12 procent) vaak voor. Desondanks vindt 93 procent van de werknemers dat er geen extra maatregelen nodig zijn op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen.