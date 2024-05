Triodos Bank wil naar de aandelenbeurs in Amsterdam. Bij de op duurzame financiering gerichte bank was al sprake van handel in speciale certificaten. Daar waren eerder problemen mee. Vervolgens is de bank gaan kijken of er geen betere oplossing was. De uitkomst van dat onderzoek is dat Triodos Bank begint met de voorbereidingen voor het krijgen van een beursnotering.

Triodos gaf sinds zijn oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit die nergens anders te verhandelen waren. Triodos kocht die zelf weer in als er meer verkooporders dan kooporders waren, maar het bedrijf besloot het systeem stil te leggen toen door de coronapandemie beleggers massaal van hun certificaten af wilden. Toen de handel vorig jaar werd hervat kelderde de waarde van de certificaten, waardoor bezitters van de stukken bij elkaar honderden miljoenen euro’s verloren.

Topman Jeroen Rijpkema zegt dat de afgelopen tijd verschillende oplossingen zijn overwogen. Een daarvan was het verplaatsen van de handel in de certificaten naar een ander handelsplatform. Uiteindelijk ziet de bank in een beursnotering de beste oplossing.

Wanneer de stap naar de beurs kan plaatsvinden, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel geld hiermee zal zijn gemoeid. De autoriteiten moeten nog akkoord gaan met de stap. Ook zal er nog een speciale vergadering plaatsvinden waarin de certificaathouders om goedkeuring wordt gevraagd.