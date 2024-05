Tesla wil in China datacentrum beginnen voor zelfrijdende auto’s

Tesla wil een datacentrum in China beginnen voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, waar gegevens van Chinese voertuigen kunnen worden verwerkt. Dat melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters. De plannen komen op een moment dat de Amerikaanse overheid de overdracht van AI-technologie van Amerikaanse bedrijven naar China aan banden wil leggen.

Voor het opzetten van een datacenter in China zou Tesla moeten samenwerken met een Chinese partner. Het Amerikaanse bedrijf zou al gesprekken hebben gevoerd met chipconcern Nvidia voor het Chinese datacentrum. Door Amerikaanse sancties mag Nvidia echter geen geavanceerde chips in China verkopen. Nvidia weigerde commentaar op de vraag of het gesprekken heeft gevoerd met Tesla.

Tesla-oprichter Elon Musk bracht vorige maand een bezoek aan China, waar hij onder meer sprak met premier Li Qiang. De plannen voor het datacentrum zouden volgens de anonieme bronnen toen ter sprake zijn gekomen.

Musk zou daar ook de mogelijkheid hebben besproken om Tesla’s ‘Full Self Driving’-systemen (FSD) te licenseren aan Chinese fabrikanten van zelfrijdende auto’s. Hij had in april al gezegd dat Tesla in gesprek was met een andere “grote” autofabrikant over het in licentie geven van deze systemen, zonder die bij naam te noemen.

China is ’s werelds grootste automarkt. Er rijden veruit de meeste met sensoren uitgeruste auto’s rond, die gegevens kunnen verzamelen in drukke steden met ingewikkelde verkeersroutes. Die gegevens zijn uiterst waardevol voor autofabrikanten en AI-aanbieders.