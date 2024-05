ACM heeft meer onderzoek nodig naar overname RTL door DPG

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft meer onderzoek nodig naar de gevolgen van de voorgenomen overname van RTL Nederland door DPG Media. Door de overname zou een machtig mediabedrijf ontstaan met een groot aanbod op onder meer televisie, radio en via dagbladen.

“Op basis van marktonderzoek ziet de ACM mogelijke nadelige gevolgen van de overname voor de omvang, kwaliteit en pluriformiteit van het algemene nieuwsaanbod aan consumenten”, schrijft de ACM.

Volgens de ACM kan DPG door de overname misschien de kwaliteit van en de toegankelijk tot het nieuws verlagen. Bijvoorbeeld door nieuwsartikelen over meerdere kanalen te verspreiden in plaats van dat die per kanaal apart gemaakt worden. Ook kan DPG mogelijk minder gratis nieuws gaan aanbieden. “Als dat het geval is, kan dat leiden tot een vermindering van de omvang, kwaliteit en pluriformiteit van het algemene nieuwsaanbod aan consumenten”, zegt de marktwaakhond.

Onder DPG vallen verschillende dagbladen, zoals het AD en de Volkskrant, maar ook onlinenieuwswebsite Nu.nl en radiozenders Qmusic en JOE. RTL Nederland is onder meer verantwoordelijk voor de zenders RTL 4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ en streamingdienst Videoland, evenals nieuwswebsite rtl.nl.

De ACM stelt verder dat DPG door de overname van RTL zijn onderhandelingspositie tegenover persbureau ANP verder kan versterken. Zo zou DPG mogelijk in staat zijn om lagere ANP-tarieven uit te onderhandelen. Daarnaast sluit de ACM vooralsnog niet uit dat DPG dan invloed kan uitoefenen op de nieuwskeuze van het ANP. Ook kan DPG mogelijk besluiten te stoppen met het afnemen van die diensten van het ANP, stelt de ACM.

Dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor andere mediabedrijven die diensten afnemen van het ANP en uiteindelijk ook voor het algemene nieuwsaanbod aan consumenten, waarschuwt de toezichthouder.

De ACM benadrukt ook nog dat DPG dankzij de sterkere positie misschien een breder advertentiepakket gunstig kan aanbieden aan adverteerders, onder meer omdat DPG dan veel gegevens heeft over haar gebruikers. Daardoor kunnen andere mediabedrijven misschien niet meer voldoende concurreren om deze advertentie-inkomsten, stelt de ACM.

DPG en RTL moeten nu laten weten of ze de overname willen voortzetten. Dan moeten ze daarvoor een vergunning aanvragen. Daarna gaat de ACM diepgaand onderzoek doen naar de gevolgen van deze overname, aldus de toezichthouder.