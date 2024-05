RTL Group en DPG Media willen overname doorzetten

RTL Group en DPG Media willen de overname voortzetten. Dat laten de bedrijven in een verklaring weten aan het ANP, in reactie op het nieuws dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer onderzoek nodig heeft naar de gevolgen van de voorgenomen overname van RTL Nederland door DPG Media.

De bedrijven moeten volgens de ACM aangeven of ze de overname willen doorzetten en een vergunning voor de overname aanvragen. De overname wordt voortgezet en de vergunning wordt aangevraagd, laten woordvoerders van de organisaties weten.

“RTL Group blijft volledig samenwerken met de Nederlandse toezichthouder ACM. We blijven erop vertrouwen dat de voorgestelde transactie zal worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten en in de loop van 2024 zal worden afgerond”, aldus RTL Group.

Erik Roddenhof, topman van DPG Media, heeft “vernomen dat de ACM extra tijd neemt om de voorgenomen overname van RTL Nederland nader te onderzoeken. DPG Media vindt het belangrijk dat de ACM dit traject zorgvuldig doorloopt en we wachten de uitkomsten rustig en vol vertrouwen af.”

Door de overname zou een machtig mediabedrijf ontstaan. “Op basis van marktonderzoek ziet de ACM mogelijke nadelige gevolgen van de overname voor de omvang, kwaliteit en pluriformiteit van het algemene nieuwsaanbod aan consumenten”, aldus de ACM.

Volgens de ACM kan DPG door de overname de kwaliteit van en de toegankelijkheid tot het nieuws verlagen, bijvoorbeeld door nieuwsartikelen over meerdere kanalen te verspreiden in plaats van dat die per kanaal apart gemaakt worden. Bovendien kan DPG mogelijk minder gratis nieuws gaan aanbieden.