Geneesmiddelenbedrijf MSD steekt 136 miljoen in Haarlemse locatie

Geneesmiddelenbedrijf MSD steekt de komende twee jaar 136 miljoen euro in zijn vestigingen in Haarlem. Het geld gaat onder andere naar de faciliteit waar een groot aantal medicijnen op verschillende manieren kunnen worden verpakt. Ook investeert MSD in de vaccinproductie in de Noord-Hollandse stad.

In Haarlem verpakt MSD medicijnen voor 140 landen. Elk medicijn van MSD vraagt om een andere manier van verpakken. Daarnaast stelt ieder land aparte eisen aan medicijnverpakkingen, legt een woordvoerster uit. Om flexibel te kunnen schakelen tussen de verschillende eisen voor potjes, doordrukstrips of injectiespuiten, moet MSD daarom investeren in de modernisering van de Haarlemse verpakkingslocatie. Die vestiging is een belangrijk distributiepunt in Europa voor de Amerikaanse farmaceut.

MSD produceert op zijn ‘Haarlem Campus’ ook vaccins, onder andere tegen HPV, pneumokokken, tetanus en kinkhoest. Een deel van de miljoeneninvestering is bedoeld om productiecapaciteit voor vaccins te versterken. Aan de ene kant gaat het erom dat de locatie geschikt wordt voor de productie van nieuwe vaccins. Ook wil MSD in Haarlem de mogelijkheid achter de hand houden om vaccins in grotere hoeveelheden te produceren.