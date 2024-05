Tesla-aandeelhouders roepen op megabeloning Musk af te wijzen

Een groep aandeelhouders van Tesla heeft opgeroepen het miljardenpakket voor topman Elon Musk af te wijzen. In een open brief stellen zij dat uitbetaling van de eerder overeengekomen beloning van tientallen miljarden dollars het autoconcern kan schaden.

De groep roept ook op de herverkiezing af te wijzen van de huidige Tesla-bestuursleden, onder wie Kimbal Musk, de broer van de topman. In de brief uiten de aandeelhouders hun bezorgdheid over de achterblijvende prestaties van Tesla ten opzichte van de concurrentie. Zij schrijven dit toe aan de vele controversiële beslissingen van Musk, waaronder de overname van het sociale mediaplatform Twitter, nu X, en de “juridische en persoonlijke problemen” van de Tesla-topman.

De aandeelhouders van Tesla stemmen op 13 juni tijdens de jaarlijkse vergadering van het bedrijf over het beloningspakket van Musk. Het gaat om een bedrag dat onlangs werd getaxeerd op 46 miljard dollar, de grootste beloning ooit voor een bestuurder. Musk kreeg het pakket al in 2018 toegezegd.