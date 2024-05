Aandacht voor Fed-notulen en cijfers Nvidia op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de notulen van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De aantekeningen van de laatste beleidsvergadering bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen. Bij het vorige besluit verklaarde de Fed dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie richting het doel van 2 procent beweegt voordat de rente omlaag kan. Beleggers hopen dat de rente in de VS later dit jaar zal worden verlaagd.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) stelde er vertrouwen in te hebben dat de inflatie in de eurozone onder controle is. Dat zei ze in een interview met de Ierse televisie. Lagarde hintte er daarmee op dat een eerste renteverlaging in het eurogebied volgende maand waarschijnlijk is.

Ook wordt in spanning gewacht op de resultaten van Nvidia, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Het concern is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest waardevolle bedrijven.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,9 procent. De Japanse export en import stegen in april minder sterk dan verwacht. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Heijmans presenteerde voorafgaand aan zijn beleggersdag de nieuwe strategie en financiële doelen. De bouwer streeft naar een omzet van zo’n 3 miljard euro in 2027, tegen 2,1 miljard euro vorig jaar. De onderliggende winstmarge zal daarbij moeten uitkomen tussen 7 en 9 procent, tegen 6,9 procent in 2023. Ook wil het bedrijf meer dividend gaan uitkeren aan de aandeelhouders.

Aalberts kwam met een handelsupdate. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar dalen. Volgens topman Stéphane Simonetta lagen de prestaties in de periode in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. Ook verwachten klanten van Aalberts dat de vraag tegen het einde van het jaar zal aantrekken.

De euro was 1,0856 dollar waard, tegen 1,0853 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 77,98 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 82,23 dollar per vat.