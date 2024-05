Autoverkoop EU veert in april op na dip in maart

De verkoop van nieuwe auto’s in de Europese Unie is in april flink gestegen, na de dip in maart. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA nam de verkoop op jaarbasis met bijna 14 procent toe tot 913.995 nieuwe personenauto’s.

ACEA zegt dat die groei deels is te verklaren, doordat de aprilmaand dit jaar twee verkoopdagen meer telde dan april vorig jaar. Dat komt doordat Pasen dit jaar vroeg viel. Dat kalendereffect zorgde er ook voor dat in maart de verkopen met ruim 5 procent daalden.

Verder nam de verkoop van volledig elektrische auto’s in de EU vorige maand met bijna 15 procent toe tot 108.552 voertuigen. Daarmee zijn ze goed voor een marktaandeel in de EU van bijna 12 procent.

Op alle grote Europese automarkten – Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk – was vorige maand sprake van groei. In Nederland kromp de verkoop met bijna 4 procent tot 28.432 auto’s, aldus ACEA.

Over de eerste vier maanden van dit jaar steeg de verkoop in de EU met 6,6 procent tot bijna 3,7 miljoen auto’s.