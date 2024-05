The Information: grote ontslagronde bij TikTok op komst

TikTok is van plan deze week een grote ontslagronde aan te kondigen. Dat meldt technieuwssite The Information op basis van ingewijden. De populaire video-app zou tegen het personeel hebben gezegd dat er “aanzienlijke ontslagen” zullen vallen bij de operationele en marketingactiviteiten.

Het precieze aantal ontslagen is nog niet bekend. Volgens de ingewijden zal echter een groot percentage van de ongeveer duizend medewerkers van de wereldwijde operationele en marketingteams van TikTok verdwijnen. Het bedrijf zou van plan zijn om het wereldwijde team, dat de gebruikersondersteuning en communicatie verzorgt, op te heffen. De resterende werknemers van het team zullen zich gaan bezighouden met werkzaamheden op het gebied van veiligheid, inhoud en marketing.

De ontslagen komen op een moment dat TikTok een onzekere toekomst tegemoet gaat in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft onlangs een wet ondertekend waarmee TikTok in de VS wordt verboden als de video-app niet binnen een jaar de banden met het Chinese moederbedrijf ByteDance verbreekt. TikTok en ByteDance hebben al een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Daarmee proberen ze de in hun ogen “ongrondwettelijke” wet tegen te houden waarmee ByteDance wordt gedwongen zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen.

De VS en veel andere westerse landen maken zich zorgen dat Chinese autoriteiten TikTok misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Om die reden geldt onder meer voor ambtenaren in de VS en de Europese Commissie een TikTok-verbod op hun werktelefoons. In Nederland geldt een dergelijk verbod niet. Wel heeft de overheid rijksambtenaren opgeroepen TikTok te verwijderen van hun werktelefoon.