Amazon steekt miljarden in datacenters in Spanje

Amazon Web Services steekt komende jaren bijna 16 miljard euro in datacenters in Spanje. De investeringen gaan specifiek naar de noordoostelijk regio Aragon, heeft de cloudtak van het webwinkelconcern aangekondigd.

Volgens Amazon vervangt het investeringsplan een eerder plan dat in 2021 naar buiten werd gebracht. Toen reserveerde het concern nog 2,5 miljard euro voor investeringen in Spanje.

Door de Spaanse overheid is enthousiast gereageerd. “De beslissing van Amazon Web Services om voor Spanje te kiezen plaatst ons in de voorhoede van technologische innovatie en kunstmatige intelligentie in Europa”, zei minister van Digitale Transformatie Jose Luis Escriva.

Het is de bedoeling dat de datacenters in Spanje volledig zullen draaien op hernieuwbare energie.