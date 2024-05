ExxonMobil mag klacht tegen activistische belegger doorzetten

ExxonMobil mag zijn rechtszaak tegen de activistische beleggersgroep Arjuna doorzetten, zelfs nu die een aandeelhoudersvoorstel waar het Amerikaanse bedrijf tegen was, heeft ingetrokken. Dat heeft een federale rechter in Fort Worth in de staat Texas bepaald.

Het grote olie- en gasconcern uit Houston spande de rechtszaak aan om te voorkomen dat activistische beleggers op aandeelhoudersvergaderingen voorstellen indienen voor meer klimaatactie. De Amerikaanse rechter deed geen uitspraak over de soortgelijke rechtszaak die ExxonMobil heeft ingediend tegen de activistische beleggersgroep Follow This, omdat die in Amsterdam is gevestigd.

Follow This-oprichter Mark van Baal is teleurgesteld dat de zaak tegen Arjuna doorgaat. “Arjuna zal terechtstaan, maar dit is een rechtszaak tegen alle verantwoorde investeerders die de gevolgen van de verwoestende klimaatverandering willen tegengaan.”

De rechter was het eens met ExxonMobil dat niets de activistische groepen ervan weerhoudt om door te gaan met hun voorstellen. ExxonMobil beweert dat Follow This en Arjuna “worden geleid door een extreme agenda” en niet in het belang van beleggers handelen.