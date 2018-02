Manga-ster opent Toren van Babel

De fameuze Japanse mangaka (stripkunstenaar) en filmmaker Katsuhiro Otomo opent op 9 februari samen met collega Kosuke Kawamura de tentoonstelling ‘BABEL – Oude meesters terug uit Japan’ in het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen. Daarvoor hebben de twee Japanners gezamenlijk een extra kunstwerk geleverd.

‘BABEL’ is een expositie van werk van Nederlandse meesters uit de vijftiende en zestiende eeuw, die vorig jaar in Japan te zien was. Een van de topstukken is De Toren van Babel van Pieter Bruegel. Het Japanse duo vroeg zich af hoe de binnenkant van De Toren van Babel eruit zou kunnen zien en wat zich daar zou kunnen afspelen. Dat leidde tot hun werk Inside Babel, dat een inkijk biedt in de toren en nu in Rotterdam onderdeel is van ‘BABEL – Oude meesters terug uit Japan’. De kunstenaars maakten er circa 25.000 beeldbewerkingen voor.

Bruegel verbeeldde het Bijbelverhaal over de overmoedige mens die een toren tot in de hemel dacht te kunnen bouwen, een hovaardij die met de Babylonische spraakverwarring werd bestraft.