Surinaams kunstenaar De Vries overleden

De Surinaamse schilder en beeldhouwer Erwin de Vries is na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd in Paramaribo overleden. Dat heeft de onderdirecteur Cultuur Jetty Bholasingh-Helstone donderdag bevestigd in in de Surinaamse media.

De Vries studeerde en werkte jarenlang in Nederland. Hij werd onder meer bekend als maker van het slavernijmonument in het Oosterpark. De kunstenaar vervaardigde ook borstbeelden van onder anderen Simon Carmiggelt, Joop den Uyl, Clarence Seedorf en Toon Hermans. De Vries werd in 2009 benoemd tot ereburger van Amsterdam.