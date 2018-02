Schrijver laat Stedelijk miljoen euro na

De in december overleden schrijver Jaap Harten laat het Stedelijk Museum van Amsterdam 1 miljoen euro na. Het museum is erg blij met de schenking en zoekt nog een goede bestemming voor het geld, laat interim-directeur Jan Willem Sieburgh weten.

Volgens Sieburgh had de dichter en romanschrijver een bijzondere band met het Stedelijk. ,,Jaap Harten had een grote liefde voor moderne kunst en vormgeving die zich ruimschoots in de collectie van het museum bevinden.” Ook bij leven steunde Harten het Amsterdamse museum. Zo financierde het door hem opgerichte Harten Fonds verschillende publicaties van het museum, laat Sieburgh weten.

Harten debuteerde in de jaren vijftig met de dichtbundel Studio in daglicht. Hoewel hij zichzelf lange tijd vooral als dichter beschouwde, was zijn bekendste werk de roman De getatoeëerde Lorelei (1968). Dankzij een erfenis kon hij in 1988 het Harten Fonds oprichten voor literatuur en beeldende kunst. Harten overleed op 2 december 2017 op 87-jarige leeftijd.