Bollywoodlegende Sridevi (54) is in Dubai overleden na een hartaanval, meldt de Britse krant The Independent. Sridevi, die eigenlijk Shree Amma Yanger Ayyapan heet, is een van de grootste vrouwelijke sterren van India. Ze was in Dubai bij een bruiloft van haar neef.

Ze werd beroemd met de film Himmatwala. Na die film werd ze een van de meest gevraagde sterren van Bollywood. Ze kreeg een hoge onderscheiding van India voor haar verdiensten voor de filmindustrie.