Arnold Schwarzenegger aan hart geopereerd

De voormalige gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, heeft een hartoperatie ondergaan. Zijn toestand is stabiel, zegt een woordvoerder tegen The Washington Post.

Showbizzsite TMZ berichtte eerder dat artsen besloten tot een openhartoperatie omdat zich complicaties hadden voorgedaan tijdens een ,,enigszins experimentele” ingreep. De woordvoerder van Schwarzenegger bevestigde alleen dat de toestand van de zeventigjarige oud-gouverneur stabiel is na een hartoperatie. ,,Dat is het belangrijkste.”

Schwarzenegger dankt zijn bekendheid onder meer aan zijn carrière als bodybuilder en acteur. Hij speelde in films als Terminator, True Lies en Total Recall. De geboren Oostenrijker ging later namens de Republikeinse partij de politiek in en was van 2003 tot 2011 gouverneur van Californië. Het leverde hem de bijnaam The Governator op.