Gordon wint rechtszaak tegen ex

Gordon heeft de zaak tegen zijn ex Kevin B. gewonnen. De rechter stelde vast dat Gordon wel degelijk ,,een affectieve en seksuele relatie” had met de arts in opleiding uit Almere.

Kevin mag zijn relatie met de entertainer niet meer ontkennen. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad baseerde zich op,,duizenden WhatsApp-berichten” tussen de twee. Gezien de hoeveelheid en de inhoud van de berichten is volgens de rechter ,,niet vol te houden” dat er geen sprake was van een relatie.

Het contactverbod dat Kevin eiste, komt er niet. De entertainer nam na 3 maart geen contact meer op met de arts in opleiding en verklaarde twee weken geleden in de rechtbank dat hij geen contact meer zal zoeken met Kevin. Dat vindt de rechter voldoende.