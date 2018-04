Meekijken met restauratie schilderij

Bezoekers van het Mauritshuis in Den Haag kunnen binnenkort live meekijken met de restauratie van een schilderij. In een van de tentoonstellingszalen is een tijdelijk atelier neergezet. Daar wordt De bewening van Christus opgeknapt. Dat schilderij is rond 1460 gemaakt door Rogier van der Weyden. Het is het oudste schilderij in het Mauritshuis.

Het Mauritshuis wil onder meer weten wat de echte kleuren van het schilderij zijn, die 550 jaar geleden zijn aangebracht door Van der Weyden. In de loop van de eeuwen is de vernislaag op het schilderij een beetje vergeeld geraakt. Ook een paar latere aanpassingen worden ongedaan gemaakt. Rond het einde van het jaar moet de restauratie klaar zijn. Dan ziet het schilderij er weer zo uit als Van der Weyden hem zag.