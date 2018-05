Met deze tips bespaar je als ondernemer op je bedrijfskosten

Als starter een bedrijf opzetten of als ondernemer een bedrijf runnen, vraagt naast tijd en energie ook om investeringen op financieel gebied. Dat je kosten maakt als ondernemer is een feit, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om te besparen op je vaste kosten. Met deze vijf tips bespaar je op je kosten en houd je geld over om te investeren.

Energieleverancier

Net als privé kan een zakelijke energierekening behoorlijk hoog oplopen. Zorg dat je niet voor dure verrassingen komt te staan en kijk eens kritisch naar je huidige energieleverancier. Een handig moment hiervoor is als je contract afloopt. Als je overstapt naar een andere leverancier, krijg je vaak aantrekkelijke kortingen. Op verschillende websites kun je actuele tarieven met elkaar vergelijken.

Printen

Er wordt vaak (onnodig) veel geprint op het werk. Zonder dat je het doorhebt, kan je al snel tot tachtig procent besparen op de printkosten. Let bij de aanschaf van een printer niet alleen op de prijs, maar ook op de verbruikskosten. Heb je nieuwe toners nodig? Bestel deze dan online; hier kan je goedkope imitatietoners kopen. Tenslotte kun je de printkwaliteit bij instellingen aanpassen, zeker als er alleen voor intern gebruik wordt geprint.

Telefonie en internet

Zorg er allereerst voor dat je overschakelt op zakelijke telefonie, waardoor je extra voordelen en kortingen kunt krijgen. Heb je weleens gedacht aan Voice over Internet Protocol (VoIP)? Dit betekent bellen via het internet. Steeds meer bedrijven stappen hierop over, omdat je als ondernemer toch al een internetverbinding hebt. Met de VoIP telefooncentrale van bijvoorbeeld 10Telecom profiteer je als ondernemer van de lusten en niet de lasten van een zeer geavanceerde telefooncentrale. Kijk ook goed naar internet acces en beschikbare bandbreedte (snelheid) aangezien applicaties steeds meer gericht zijn op de cloud.

Schoonmakers

Bij de meeste bedrijven wordt er in de avonduren schoongemaakt. Dat klinkt logisch, want overdag zijn alle medewerkers aan het werk. Het scheelt echter aanzienlijk veel geld als je de schoonmaker overdag laat langskomen. Hiermee bespaar je op de arbeidskosten, aangezien de avonduren duurder zijn.

Pand

We zitten met ons bedrijf het liefst voor een dubbeltje op de eerste rang, maar helaas is dit in de praktijk niet mogelijk. Het is verstandig om na te gaan of je niet te veel betaalt voor je huisvesting. Laat je niet verleiden door een chique postcode. Overweeg een locatie op een minder dure locatie, bijvoorbeeld buiten de stad, een verzamelgebouw waar meer ondernemers gevestigd zijn of een antikraakpand.