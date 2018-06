Unieke ‘Rugby Is My Pride’ fototentoonstelling in Amsterdam

Tijdens de negende editie van de Bingham Cup, het wereldkampioenschap voor LHBT-rugbyteams, dat tot en met vandaag in Amsterdam en Amstelveen plaatsvindt, wordt de individuele beleving van de inclusieve rugbysport door LHBT-rugbyers met een unieke fototentoonstelling in Amsterdam onderstreept.

Deze ‘Rugby Is My Pride’-fototentoonstelling omvat een selectie van het werk van lokale en internationale professionele fotografen, inclusief een World Press Photo-winnaar, alsook ingestuurde persoonlijke foto’s van Bingham Cup-deelnemers. De tentoonstelling was op 6 en 7 juni te zien in dé ‘homouitgaansstraat’ van Amsterdam. Op 8 juni verhuisde de tentoonstelling naar Sportpark Sportlaan West in Amstelveen, waar de Bingham Cup van 8 tot en met 10 juni werd gespeeld.

De tentoonstelling werd op 6 juni feestelijk geopend door Alice Hoagland, de moeder van Mark Bingham, een Amerikaanse gay rugbyspeler die tijdens de aanslagen van 9/11 een heroïsche dood is gestorven en naar wie de Bingham Cup is vernoemd.

‘Rugby Is My Pride’

De tagline van Bingham Cup Amsterdam 2018 is ‘Rugby Is My Pride’. Deze tagline drukt de trots uit van LHBT-rugbyspelers in het inclusieve karakter van rugby, een sport waarin wederzijds respect, sportiviteit en kameraadschap centraal staan. Omdat deze trots niet altijd goed in woorden uit te drukken is, heeft de organisatie van Bingham Cup Amsterdam 2018 in maart een oproep gedaan aan LHBT-rugbyclubs wereldwijd om foto’s in te sturen die deze trots visueel uitdrukken.

Op basis van een overweldigend aantal inzendingen is voor de ‘Rugby Is My Pride’- fototentoonstelling een selectie gemaakt van bijdragen door (inter)nationaal bekroonde professionele fotografen en persoonlijke inzendingen van deelnemers aan voorgaande Bingham Cupedities.

De dertig foto’s in de tentoonstelling tonen rugby als een voortrekker op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en als een sport om trots op te zijn, ook en vooral door leden van de LHBT-gemeenschap.

Deelnemende professionele fotografen:

• Giovanni Capriotti (Toronto) – documentair fotograaf – 1st Prize Winner World Press Photo 2017 – Sport Series

• Mark Esper (Berlijn) – eventfotograaf, Art of Photography Prize 2013

• Adrian Lourie (London) – portret-, interieur-, lifestyle- en eventfotograaf

• Willem Poelstra (Amsterdam) – documentair fotograaf, Pride Photo Award 2011

• Kevin Scott (Amsterdam) – sportfotograaf & lid ARC Amsterdam Lowlanders

• Henri Verhoef (Amsterdam) – fashionfotograaf & lid ARC Amsterdam Lowlanders

Meer informatie over de Bingham Cup en Bingham Cup Amsterdam 2018 is te vinden op Binghamcup.com.