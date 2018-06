Hendrik Groen troeft Michel van Egmond af

AMSTERDAM – Hendrik Groen heeft opnieuw een hit in handen. De eerste roman van de auteur, Leven en laten leven, komt deze week binnen op de eerste plaats van de Bestseller 60.

Leven laten leven is het de opvolger van de twee fictieve dagboeken die Groen, een pseudoniem van Peter de Smet, schreef over het leven in een bejaardentehuis. Van beide boeken gingen samen ruim een half miljoen exemplaren over de toonbank in Nederland en Vlaanderen. Het nieuwe boek gaat niet over Groen, maar over Arthur Ophof, wiens leven ook wel wat sprankelender kan.

Groen troeft in de boekenlijst het nieuwe boek van bestsellerauteur Michel van Egmond af. Hij schreef een opvolger op zijn succes Topshow, over het wel en wee achter de schermen van de voetbaltalkshow Voetbal Inside.

Ook de rest van de top tien is flink opgeschud met de releases van onder meer het gezamenlijke boek van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en thrillerschrijver James Patterson, President vermist, en het Sexdagboek van Heleen van Royen.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Hendrik Groen – Leven en laten leven

2. (-) Michel van Egmond – Inside

3. (-) Bill Clinton en James Patterson – President vermist

4. (28) Hugo Logtenberg – De hand van Van Gaal

5. (3) Stephen King – De buitenstaander

6. (-) Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen.

7. (2) Saskia Noort – Stromboli

8. (4) Murat Isik – Wees onzichtbaar

9. (-) Heleen van Royen – Sexdagboek

10. (1) Fred van Leer – Leer van Fred