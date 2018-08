Erik Dijkstra presentator Per Seconde Wijzer

Erik Dijkstra is de nieuwe presentator van kennisquiz Per Seconde Wijzer. Hij presenteert de quiz die hij ,,één van de klassiekers van de Nederlandse televisie” noemt, vanaf 3 september. Zijn voorganger Kees Driehuis ging eerder dit jaar met pensioen. Hij had het programma sinds 1989 gepresenteerd.

Omroep BNNVARA meldt dat het vertrouwde recept van Per Seconde Wijzer blijft: per aflevering proberen twee spelers voldoende vragen goed te beantwoorden binnen de gestelde tijd. De categorieën zijn en blijven geschiedenis, kunst, wetenschap sport en tegenwoordige tijd.

Dijkstra (Glanerbrug, 1977) werd bekend als een van de ‘Jakhalzen’ uit De Wereld Draait Door. Verder presenteert hij onder meer Bureau Sport, samen met Frank Evenblij.