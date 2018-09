Nederlandse prijs voor Noors boek

De Noorse auteur Johan Harstad en zijn Nederlandse vertalers Edith Koenders en Paula Stevens hebben met de (vertaling van de) roman Max, Mischa & het Tet-offensief de Europese Literatuurprijs 2018 in de wacht gesleept.

Het is een geldbedrag van 10.000 euro voor de schrijver en 5000 euro voor de vertalers. De prijs is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds, het academisch-cultureel centrum SPUI25, weekblad De Groene Amsterdammer en de Amsterdams-Haarlemse Athenaeum Boekhandel. De prijs is voor de beste hedendaagse Europese roman die het vorige jaar in Nederlandse vertaling is verschenen.

Max, Mischa & het Tet-offensief is het verhaal van Max Hansen, die in de jaren zeventig en tachtig opgroeit in het Noorse Stavanger, waar hij met zijn vriendjes het Tet-offensief, een aanval van de Vietcong op de Amerikanen, naspeelt.

De jury spreekt van een ,,overrompelende roman” en looft ook de vertalers. Johan Harstad (Stavanger, 1979) brak door met het boek Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?