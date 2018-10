Maker legendarische series Löwenstein dood

Voormalig televisieregisseur Bob Löwenstein is overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie. Löwenstein maakte onder meer episodes van de legendarische tv-serie De Kleine Zielen (naar het werk van Louis Couperus) met Ellen Vogel in de hoofdrol, en regisseerde verder bijvoorbeeld Boerin in Frankrijk (met Lia Dorana), De Koperen Tuin (naar het boek van Simon Vestdijk) en Sil de Strandjutter (met Jan Decleir). Löwenstein stierf donderdag, negentig jaar oud.

Met name voor De Kleine Zielen bleef, in de winter van 1969 op 1970, half Nederland thuis. Behalve Ellen Vogel waren er toneelkanonnen in te zien als Ank van der Moer en Albert van Dalsum. De Kleine Zielen, ook geregisseerd door Johan de Meester, was destijds de duurste tv-serie die ooit in Nederland was gemaakt. De productie kostte een half miljoen gulden. De reeks is altijd in het geheugen blijven hangen en een videocompilatie in 1998 in een Haagse bioscoop trok nog enorme belangstelling.

De in Berlijn geboren Löwenstein was aan het begin van de reeks ook betrokken bij het legendarische kinderprogramma Swiebertje.