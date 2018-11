Een Golden Globe die de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe in 1961 kreeg, is voor een recordbedrag geveild in de VS. Een onbekende koper telde omgerekend bijna 220.000 euro neer voor het beeldje.

Monroe kreeg de onderscheiding destijds als favoriet van de buitenlandse filmpers. Nog nooit is zoveel geld betaald voor een Golden Globe. Op de veiling van memorabilia van beroemdheden, werd ook een auto van Monroe (1926-1962) verkocht. De Ford Thunderbird uit 1956 bracht bijna 430.000 euro op.