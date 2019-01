Van Gogh Museum houdt Zonnebloemen in huis

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft besloten het beroemde schilderij Zonnebloemen niet meer uit te lenen. Onderzoek heeft aangetoond dat het topstuk in ,,stabiele, maar kwetsbare” staat verkeert. ,,Om die reden hebben we besloten dat Zonnebloemen niet meer op reis gaat”, zei museumdirecteur Axel Rüger in het restauratieatelier, waar het doek zich momenteel bevindt.

,,Dit topstuk uit de collectie blijft voortaan thuis in Amsterdam, waar iedereen het dagelijks kan komen bewonderen.”

Het schilderij, dat Vincent van Gogh in januari 1889 maakte, is sinds 11 januari niet voor het publiek te zien. Een internationaal team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de conditie van het doek. Vanaf 22 februari is het weer voor iedereen te zien.