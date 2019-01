Erland Galjaard naar Talpa

Erland Galjaard is de nieuwste aanwinst van Talpa Network. Per 1 februari gaat de voormalig RTL-programmadirecteur er aan de slag als strategisch adviseur, zo maakte het mediabedrijf van John de Mol donderdag bekend.

Galjaard zegt zich erop te verheugen om iets moois neer te zetten bij zijn nieuwe werkgever. ,,Het gaat er de komende tijd om dat we het contact met de kijker opbouwen op nieuwe manieren.” En: ,,Het is mooi dat het Nederlands is, want wij kennen de Nederlandse kijker. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag met John werk.” Volgens De Mol gaat Galjaards inzicht een cruciale rol spelen in het succes van zijn bedrijf.

Erland Galjaard was van 2007 tot 2018 programmadirecteur bij RTL Nederland.