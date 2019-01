Grote Kahlo-expo in Assen

Het Drents Museum in Assen gaat in het voorjaar van 2021 een tentoonstelling wijden aan schilderijen en tekeningen van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo (1907-1954). Het gaat de kunstwerken daarvoor lenen van het Museo Dolores Olmedo in Mexico City.

Kahlo werd volgens het museum een ,,wereldwijd icoon” als gevolg van haar roerige leven, bijzondere levensstijl en natuurlijk haar kunstwerken. ,,Ze doorbreekt alle taboes van haar tijd en groeit uit tot cultfiguur. Haar kunst en levensstijl inspireren muzikanten als Coldplay, BeyoncĂ© en Amy Winehouse en mode-ontwerpers als Jean Paul Gaultier.”

Het Museo Dolores Olmedo heeft een van de grootste en belangrijkste verzamelingen met werk van Frida Kahlo ter wereld. In deze collectie zitten belangrijke stukken als Henry Ford Hospital (1932), The Broken Column (1944) en Self-Portrait with Small Monkey (1945). Die komen allemaal naar Assen.

De Kahlo-expo is de zesde tentoonstelling in de serie Internationaal Realisme in het Drents Museum.