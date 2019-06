AkzoNobel werkt mee aan restauratie Nachtwacht

De restauratie van de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn in het Rijksmuseum gebeurt in nauwe samenwerking met verfconcern AkzoNobel. Het bedrijf heeft zich voor drie jaar aan ‘Operatie Nachtwacht’ verbonden. De “grootste en meest innovatieve” restauratie in de geschiedenis van het Amsterdamse museum begint op maandag 8 juli.

Een speciaal projectteam met onderzoekers, conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum werken hierbij nauw samen met musea en universiteiten in binnen- en buitenland en met kleurspecialisten van AkzoNobel. Het beroemde meesterwerk uit 1642 komt in een grote glazen ruimte, zodat het tijdens de werkzaamheden nog wel te zien is voor het publiek. Ook online is de restauratie te volgen.

‘Operatie Nachtwacht’ begint met het maken van duizenden foto’s met een ultrahoge resolutie. Ook onderzoeken de experts met geavanceerde scanners en lasers het doek op microscopisch niveau. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt gekeken wat de beste manier is om de Nachtwacht te restaureren.

“We staan op het punt om de wereld van het conserveren van schilderijen op zijn kop te zetten en dingen te doen die nog nooit eerder zijn geprobeerd”, zegt Robert van Langh, Hoofd Conservering en Restauratie van het Rijksmuseum. “Allereerst moeten we weten wat we tegen gaan komen.” Door de samenwerking met AkzoNobel wil het museum de kennis van verf “naar een hoger niveau tillen”.

Het verfconcern werkte al vaker samen met het Rijksmuseum. Zo leverde het zo’n 8000 liter verf tijdens de tien jaar durende renovatie van de culturele instelling. Hiervoor werd een speciaal kleurenpalet ontwikkeld volgens de oorspronkelijke kleuren die architect Pierre Cuypers ooit bij de bouw van het museum gebruikte.

De restauratie kost zo’n 3 miljoen euro, waarvan het Rijk een derde op zich neemt. De rest wordt bekostigd door particulieren, sponsors en het museum zelf. Hoe lang het project gaat duren, is nog niet bekend.