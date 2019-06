Volop festivals tijdens warm zomerweekend

Nederland zet zich dit weekend als festivalland weer stevig op de kaart. Op verschillende plekken verspreid over het land kan de muziekliefhebber aan zijn trekken komen.

Op de Brouwersdam in Ouddorp gaat donderdagavond al de veertiende editie van Concert at Sea van start. De gastheren van BLØF openen het driedaagse festival met muzikale vrienden onder de noemer Cøver at SEA!. Bezoekers kunnen bovendien genieten van optredens van onder andere Live, Ilse de Lange, Guus Meeuwis, Douwe Bob en Nile Rogers & Chic. BLØF-zanger Paskal Jakobsen noemt ‘zijn’ festival het hoogtepunt van het jaar. “Daar komt veel spanning en trots bij kijken. Het is toch een heel groot evenement. In drie dagen tijd komen er honderdduizend mensen op af. Je wilt toch dat iedereen het naar zijn zin heeft. Als we het festival zondagavond afsluiten is de ontlading groot.”

In Den Haag staat komend weekend Parkpop op de agenda, een van de grootste gratis muziekfestivals van Europa. Rotterdam is vanaf donderdag 2,5 week gastheer van North Sea Round Town, het festival dat traditiegetrouw voorafgaat aan North Sea Jazz, en in het Noord-Hollandse Langedijk vindt Indian Summer plaats. Liefhebbers van dance en techno kunnen vrijdag en zaterdag terecht in Biddinghuizen voor Defqon.1 of op recreatieterrein Spaarnwoude voor het tweedaagse technofestival Awakenings.

Veel Nederlanders reizen donderdag af naar het Belgische Werchter. Daar vindt het vierdaagse festival Rock Werchter plaats, een van de grootste festivals van onze zuiderburen.

In verband met het verwachte warme weer hebben de meeste festivals maatregelen getroffen. Zo zijn er extra punten waar bezoekers water kunnen tappen en worden er schaduwplekken ingericht. Twee grote podia op Rock Werchter krijgen speciale verkoelingssystemen. Concert at SEA neemt geen aanvullende maatregelen omdat het er normaal gesproken al goed toeven is, aldus een woordvoerder. De locatie van het Zeeuwse festival is dichtbij de zee waardoor er meestal een frisse wind waait.