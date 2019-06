Den Haag heeft geen plek voor Songfestival

Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar in ieder geval niet in Den Haag plaats. De gemeente steunt nu de kandidatuur van Rotterdam, zo laat wethouder Richard de Mos (Evenementen) weten.

Den Haag had zich gemeld als geïnteresseerde, maar zegt nu niet te kunnen voldoen aan het eisenpakket. In 1980 organiseerde Den Haag het festival in het Nederlands Congresgebouw. Maar het songfestival is nu veel groter en past niet meer in het World Forum, zoals het gebouw tegenwoordig heet.

De stad heeft nog het ADO Den Haag-stadion en het Malieveld als locatie overwogen, maar ook dat blijkt qua tijd en kosten niet haalbaar. “Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit niet haalbaar is. In dezelfde periode is Den Haag gaststad van de landelijke viering van Bevrijdingsdag en is het ADO Den Haag-stadion volop in gebruik”, aldus de gemeente.

“Ik heb deze week gebeld met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. We kijken samen hoe Den Haag kan helpen met het binnenslepen van het songfestival en hoe onze mooie stad daarvan kan profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events”, zegt De Mos. “We hebben gelukkig ook de steun van de provincie Zuid-Holland. Laten we een vuist maken en dit gaan regelen.”