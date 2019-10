Sagrada Familia dicht door protest

De beroemdste kerk in aanbouw, de Sagrada Familia in Barcelona, is als gevolg van de vele betogingen in de stad voor het publiek gesloten. Het is een van de bekendste toeristische trekpleisters van het land. Dichtbij de basiliek verzamelen zich betogers. Er staat in het centrum een massale samenkomst van separatisten gepland vanaf 17.00 uur.

De bouw van de enorme kerk naar het ontwerp van de architect Antoni Gaudí (1852-1926) begon in 1882. Gaudí zelf gaf 43 jaar leiding aan de bouw. De basiliek werd in 2010 ingewijd door paus Benedictus XVI. In 2018 is er pas een bouwvergunning voor afgegeven. Volgens de jongste plannen moet het bouwwerk in 2026 af zijn.