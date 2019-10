Cubaanse balletlegende Alonso overleden

De legendarische Cubaanse ballerina Alicia Alonso, die in de jaren veertig wereldberoemd werd en tientallen jaren het internationaal gerenommeerde Nationale Ballet van Cuba leidde, is donderdag op 98-jarige leeftijd overleden. Dat meldden Cubaanse media.

“Alicia Alonso is verdwenen en heeft een enorme leegte achtergelaten, maar ook een onverslaanbare erfenis”, zei president Miguel Diaz-Canel in een bericht op Twitter. “Ze plaatste Cuba op het altaar van de beste dans wereldwijd. Bedankt Alicia voor je onsterfelijke werk.” Het best bekend was ze om haar interpretatie van ‘Giselle’.

In de jaren veertig en vijftig danste Alonso, die geldt als een van de grootste ballerina’s van de twintigste eeuw, met het American Ballet Theatre. Ze keerde terug naar Cuba na de revolutie van Fidel Castro in 1959. Haar danspartner voor vele jaren, de Russische Igor Youskevitsj, stierf in 1994.

Alonso danste tot in de jaren zeventig ondanks een steeds slechter gezichtsvermogen.