Aziatische landen boos over kaart in animatiefilm

In de regio rond de Zuid-Chinese Zee zijn spanningen ontstaan door de animatiefilm Abominable. In Maleisië is opdracht gegeven een scene uit de film te knippen.

In dat deel van de film is een kaart van de zee te zien met daarop de grens zoals China die claimt. Verschillende landen in de regio eisen echter rechten op in de zee, die vermoedelijk rijk is aan grondstoffen en een belangrijke handelsroute is.

Vietnam heeft de vertoning van de animatiefilm verboden en op de Filipijnen heeft de minister van Buitenlandse Zaken opgeroepen tot een boycot. Ook Brunei en Taiwan hebben belangen in de zee.

Abominable gaat over een Chinees meisje dat ontdekt dat er een yeti in haar huis woont.