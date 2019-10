De Mol: Facebook kan iets doen, maar wil niet

Facebook kan iets doen om nepadvertenties tegen te gaan waarin bekende Nederlanders bitcoin-producten aanprijzen, maar doet dat niet. Dat zei mediaondernemer John de Mol tijdens de voortzetting van een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam, waarmee hij een einde wil maken aan valse advertenties met zijn naam en foto.

De partijen stonden maandag opnieuw tegenover elkaar omdat het niet is gelukt er samen uit te komen, zoals na een eerdere zitting in juni werd gepoogd. De Mol was dit keer zelf op de rechtbank aanwezig.

Hij zei dat hij met deze zaak wil tegengaan dat er nog meer mensen gedupeerd raken. “Ik ben een BN’er tegen wil en dank. In het verleden is ongelofelijk veel onzin over mij geschreven en daar heb ik nooit iets tegen gedaan omdat het alleen mijzelf betreft. In dit geval treft het onschuldige mensen die geloven dat ik ze aanbeveel ergens in te investeren. Ik vind echt dat daar iets aan gedaan moet worden en daar kan ook iets aan gedaan worden, maar ze willen niet.”