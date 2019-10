Podiumbezoek met 8 procent toegenomen

Het aantal bezoeken aan de podia van Nederland die zijn aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), is in 2018 met gemiddeld 8 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werden ruim 10,3 miljoen bezoeken gebracht.

Het aantal voorstellingen nam met 3 procent toe tot meer dan 29.000 voorstellingen. De VSCD zegt op basis van eigen onderzoek dat er ook “steeds avontuurlijker” wordt geprogrammeerd en dat de werkgelegenheid toeneemt.

“We zien dat podia meer investeren in artistieke inhoud en steeds avontuurlijker programmeren. Ook voorstellingen buiten de bekende genres krijgen een plek en het publiek krijgt een stem in de programmering “, vertelt Gabbi Mesters, directeur van de VSCD.

De genres met de grootste stijging in aanbod zijn musical (plus 15 procent), populaire muziek (plus 6 procent), cabaret (plus 5 procent) en klassieke muziek (plus 2 procent). Musicals trekken ook 15 procent meer bezoeken, populaire muziek zelfs 20 procent, cabaret 11 procent en klassieke muziek 7 procent.