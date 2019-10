Producent van The Godfather overleden

De bekende Amerikaanse filmproducent Robert Evans is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden de website TMZ en Variety. Evans was de producent van films als Rosemary’s Baby, Love Story, The Godfather en Chinatown.

Evans begon zijn carrière in de filmwereld als acteur, onder andere in The Sun Also Rises van Ernest Hemingway. Zijn laatste grootste filmhit was een romantische komedie met Kate Hudson en Matthew McConaughey: How to Lose a Guy in 10 Days (2003).

Voor Chinatown werd hij genomineerd voor een Oscar voor Beste film.