Officiële website Rolling Stones eert Watts met portret

De officiële website van de Rolling Stones staat volledig in het teken van drummer Charlie Watts. Wie de website bezoekt, krijgt een schermvullend portret van de eerder dinsdag overleden Watts (80) te zien.

De rest van de website www.rollingstones.com is niet te bezoeken. Het is onbekend hoelang de website er zo uit blijft zien.

Watts stierf in een ziekenhuis in Londen, omringd door familieleden. De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep.

The Rolling Stones met zanger Mick Jagger werden in 1962 in Londen opgericht. Watts sloot zich al vrij snel, begin 1963, bij de groep aan.