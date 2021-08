Davina Michelle zingt volkslied tijdens Dutch Grand Prix

Davina Michelle brengt op zondag 5 september, vlak voor de start van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, het Wilhelmus ten gehore. “Dat is ongelooflijk spannend”, zei de zangeres woensdag in de 538 Ochtendshow.

“Het is erop of eronder”, aldus de zangeres lachend. “Als je één woordje fout doet, daar ben ik het allerbangst voor. Dat je gewoon het volkslied fout zingt. Ja, dan denk ik dat ik toch maar emigreer of zo.”

Davina wordt begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. “Die hebben flink uitgepakt, dus ik sta daar niet helemaal in mijn blote kont. Er wordt best wel een grote begeleiding omheen gemaakt. Het wordt een groot ding.”

Davina tekende ook voor het officiële lied van de Grand Prix: Beat Me. De single kwam vorig jaar uit, maar toen ging de Grand Prix vanwege de coronamaatregelen niet door.