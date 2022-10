Slachtofferhulp wil dat Netflix serie Dahmer verwijdert

Slachtofferhulp Nederland wil dat streamingdienst Netflix per direct de Amerikaanse serie over moordenaar Jeffrey Dahmer verwijdert. Dat heeft voorzitter Rosa Jansen bevestigd na berichtgeving in het NOS Radio 1 Journaal. Slachtofferhulp heeft een “substantieel aantal klachten” binnengekregen van mensen die zich storen aan de manier waarop de slachtoffers van Dahmer in de serie worden geportretteerd.

Slachtofferhulp gaat de kwestie ook aankaarten bij internationale koepelorganisatie Victim Support Europe. “Ons doel is om slachtoffers te helpen om na een vreselijke gebeurtenis weer de regie te nemen over hun leven”, legt Jansen uit. “Door een Netflix-serie als Dahmer wordt die regie ze weer uit handen geslagen.” Het stoort Jansen vooral dat in de serie de moordenaar een “krachtige, sterke man” is terwijl de slachtoffers stuk voor stuk “emotioneel en zwak zijn. De dader wordt enorm geromantiseerd en er is geen enkele nuance aangebracht”.

Netflix “gaat niet in” op het verzoek van Slachtofferhulp Nederland om serie van de streamingdienst te verwijderen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Meer uitleg geeft Netflix op dit moment niet.

De serie van producent Ryan Murphy vertelt over het leven van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer (1960-1994), die ook bekend stond als de ‘Milwaukee Cannibal’. Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor gays. Hij martelde ze, onder meer door zoutzuur in hun lichaam te spuiten, had na hun dood seks met hun lichamen en at lichaamsdelen op.

De zaak baarde nog meer opzien doordat de politie niet ingreep toen buren en zelfs een slachtoffer dat wist te ontsnappen, zich meldden maar niet werden geloofd. De serie Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story was de afgelopen dagen wereldwijd het best bekeken programma van de streamingdienst.

Vrijwel meteen na het uitkomen van de serie kwam er kritiek van nabestaanden dat ze niet gekend waren over de serie waarin hun personages worden opgevoerd. “Er is nooit contact met me opgenomen over de serie. Ik vind dat Netflix had moeten vragen wat onze mening was hierover. Ze hebben me niets gevraagd”, aldus Rita Isbell, de zus van een van de slachtoffers van Dahmer, tegen Time Magazine.

Ook kwam er veel kritiek uit de queergemeenschap, omdat Netflix de serie het label ‘lhbti’ had gegeven. Dit betekent dat kijkers bij veel programma’s over queers als kijktip Dahmer kregen. Dit label heeft Netflix inmiddels verwijderd. Andere labels die de serie heeft gekregen, zijn ‘psychologisch’, ‘horror’, ‘oude misdaden’ en ‘duister’.